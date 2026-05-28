Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026

Im Depot von Carl Icahn gab es im ersten Quartal 2026 überschaubare Veränderungen. Ein paar Positionen wurden ausgebaut, nur zwei Beteiligungen verkleinert und lediglich eine Position wurde vollständig aufgelöst: So flog Southwest Gas gänzlich aus dem Portfolio des Investmentprofis. Während das Depot im vierten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,45 Milliarden US-Dollar umfasste, stieg dieses im ersten Quartal 2026 leicht auf 8,55 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.

Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. März 2025.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch