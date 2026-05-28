Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’627 0.8%  SPI 19’230 0.7%  Dow 50’644 0.4%  DAX 25’178 0.0%  Euro 0.9150 0.1%  EStoxx50 6’071 0.1%  Gold 4’458 -1.1%  Bitcoin 58’433 -1.8%  Dollar 0.7868 0.1%  Öl 95.0 -4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Sika41879292Nestlé3886335Holcim1221405Helvetia Baloise46664220NVIDIA994529Sunrise Communications138622040Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Ölpreis- und Renditeschock: Welche Aktien laut Evercore jetzt widerstandsfähiger sind
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
Anleger fliehen nach enttäuschendem Ausblick: Zscaler-Aktie bricht um ein Viertel ein - das steckt dahinter
Suche...
Plus500 Depot
Portfolio-Einblick 28.05.2026 03:30:00

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026

Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026

Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So setzte sich sein Portfolio zusammen.

Im Depot von Carl Icahn gab es im ersten Quartal 2026 überschaubare Veränderungen. Ein paar Positionen wurden ausgebaut, nur zwei Beteiligungen verkleinert und lediglich eine Position wurde vollständig aufgelöst: So flog Southwest Gas gänzlich aus dem Portfolio des Investmentprofis. Während das Depot im vierten Jahresviertel 2025 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 8,45 Milliarden US-Dollar umfasste, stieg dieses im ersten Quartal 2026 leicht auf 8,55 Milliarden US-Dollar.

Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.

Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. März 2025.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch


×

    Weitere Links:

    Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
    NVIDIA, Apple, Microsoft: Diese US-Aktien stehen Q1 2026 im Depot der Deutschen Bank
    NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026

    Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
    In eigener Sache

    Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

    Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

    Weiterlesen!
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

    Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
    ✅ ASM
    ✅ Infineon
    ✅ HSBC

    https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

    Inside Trading & Investment

    27.05.26 Europa verliert an Wachstum
    27.05.26 Marktüberblick: Zalando gesucht – Siltronic im Fokus
    27.05.26 Ausbruch nach oben gescheitert
    27.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Verschnaufpause nach dem Kurssprung
    26.05.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ASML Holding NV
    22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
    20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
    12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 14’160.24 19.60 SHSBXU
    Short 14’439.21 13.94 SFNBRU
    Short 14’967.58 8.96 SOXBAU
    SMI-Kurs: 13’627.41 27.05.2026 17:31:20
    Long 13’031.49 19.19 SYBDXU
    Long 12’737.64 13.59 BSUR4U
    Long 12’215.43 8.96 SC4B0U
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
    Rheinmetall-Aktie sinkt: Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module
    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Micron-Aktie nicht zu bremsen: UBS schürt mit Mega-Kursziel neue KI-Fantasie
    NVIDIA Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA
    Salesforce-Aktie fällt: Software-Riese verdient zwar mehr, bleibt aber hinter Erwartungen
    Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
    Marvell Technology, Inc. Profit Declines In Q1
    Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
    Anleger fliehen nach enttäuschendem Ausblick: Zscaler-Aktie bricht um ein Viertel ein - das steckt dahinter

    Top-Rankings

    Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
    Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So ...
    Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
    Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Das sind die Top-US-Investitionen der Zurich Insurance Group in Q1 2026
    Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im ersten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröff ...
    Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
    Strategiewechsel bei Bridgewater: Milliarden-Wette auf KI-Hardware-Boom - Top 10-Beteiligungen in Q1 im Blick
    Bridgewater baute im ersten Quartal 2026 sein Portfolio um. Während Software-Werte an Bedeutung ...
    Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.