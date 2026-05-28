|Portfolio-Einblick
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28.05.2026 03:30:00
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Im Depot von Starinvestor Carl Icahn kam es im ersten Quartal 2026 zu kleineren Anpassungen. So setzte sich sein Portfolio zusammen.
Damit übersteigt das Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar nach wie vor deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Offenlegung seiner Investitionen einzureichen.
Im folgenden Ranking sind die Top-Ten der Beteiligungen nach ihrem Anteil am Portfolio im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 31. März 2025.
Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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