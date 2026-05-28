Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’502 -0.9%  SPI 19’090 -0.7%  Dow 50’642 0.0%  DAX 25’059 -0.5%  Euro 0.9140 -0.1%  EStoxx50 6’050 -0.3%  Gold 4’480 0.5%  Bitcoin 57’074 -2.4%  Dollar 0.7844 -0.3%  Öl 94.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swissquote1067586
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Highlight-Aktie gibt nach: Umsatzrückgang und Verlust im ersten Quartal 2026
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Salesforce-Aktie steigt: Software-Riese verdient zwar mehr, bleibt aber hinter Erwartungen
ServiceNow-Aktie klettert kräftig: "Talent Signature" soll statische Kompetenzlisten ersetzen
Suche...
Plus500 Depot

VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

112.70
CHF
0.85
CHF
0.76 %
17:15:35
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.05.2026 16:30:21

VINCI Kaufen

VINCI
113.48 CHF -1.11%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vinci auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe die Markterwartung knapp verfehlt, schrieb Matthias Volkert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Highlight des Quartals sei das zum Schlussviertel 2025 um 7 Prozent gestiegene Auftragsbuch
des Bau- und Infrastrukturkonzerns gewesen./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: VINCI Kaufen
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
124.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
124.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthias Volkert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten