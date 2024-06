HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. In Reaktion auf die solide Geschäftsentwicklung des Immobilienkonzerns im ersten Quartal habe er seine Prognosen für das operative Ergebnis (FFO 1) der Jahre 2024 und 2025 etwas angehoben, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mne;