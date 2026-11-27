Um 16:28 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 251,13 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'352 Punkten liegt. Bei 251,46 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 249,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'524'641 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.08.2026 auf bis zu 287,16 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.02.2026 Kursverluste bis auf 196,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,89 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,95 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 201.94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 180.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,83 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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