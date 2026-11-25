Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 246,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'014 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 235,97 USD. Bei 243,03 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 7'275'230 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 287,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,63 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.02.2026 bei 196,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 20,34 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Am 29.10.2026 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,89 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201.94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 12,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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