NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Da mehr als 20 Prozent der weltweiten Einzelhandelsumsätze online getätigt würden und 85 Prozent der weltweiten IT-Ausgaben vor Ort, sehe er angesichts der Marktführerschaft von Amazon in den Bereichen E-Commerce und Cloud eine lange Wachstumsphase des Konzerns, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;