|
05.01.2026 14:04:46
RBC Capital Markets: Underperform-Note für Swiss Re-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Swiss Re-Aktie durch RBC Capital Markets.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Swiss Re-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:47 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3.6 Prozent auf 128.05 CHF ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 7.85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 805’536 Swiss Re-Aktien. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Swiss Re am 27.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
