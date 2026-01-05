RBC Capital Markets: Underperform-Note für Swiss Re-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 118 Franken belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Swiss Re-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:47 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3.6 Prozent auf 128.05 CHF ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 7.85 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 805’536 Swiss Re-Aktien. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Swiss Re am 27.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT



