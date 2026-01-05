Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen

Dabei ist der Wirkstoff speziell auf die Behandlung von resistentem Bluthochdruck ausgerichtet.

Jeraygo sei der erste und einzige Endothelin-Rezeptor-Antagonist (ERA) für diese Indikation und stelle die erste systemische Hypertonie-Therapie seit über 30 Jahren dar, die einen neuen Wirkmechanismus adressiere, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Das Arzneimittel ist für erwachsene Patienten vorgesehen, die bereits mindestens drei blutdrucksenkende Medikamente einnehmen.

Bluthochdruck sei nach wie vor eine der grössten globalen Gesundheitsherausforderungen und der wichtigste veränderbare Risikofaktor für vorzeitige Morbidität und Mortalität, heisst es in der Mitteilun. Etwa 10 Prozent der Bluthochdruckpatienten leiden unter resistenter Hypertonie - definiert als unkontrollierter Blutdruck trotz Einnahme von mindestens drei blutdrucksenkenden Medikamenten aus verschiedenen Klassen in optimaler Dosierung. Dies unterstreiche den dringenden Bedarf an wirksameren Therapien.

Die Zulassung basiert laut Idorsia auf den Daten aus der zulassungsrelevanten Studie "Precision", in der Jeraygo sich als sehr wirksam erwiesen habe. In der EU, Grossbritannien und der Schweiz ist das Mittel bereits zugelassen.

Im SIX-Handel sprang die Idorsia-Aktie zeitweise deutlich hoch, im Verlauf drehte sie jedoch in die Verlustzone und notierte letztlich 4,58 Prozent tiefer bei 4,06 Franken.

