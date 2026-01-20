Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
24.31CHF
-0.49CHF
-1.97 %
17:29:52
BRXC
20.01.2026 19:46:45
Alstom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Nachfrage-Dynamik sei stark gewesen, was sich im Schlussquartal fortzusetzen scheine, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Bahntechnikkonzern zudem bestätigt./ck/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.20%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse