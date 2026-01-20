Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9262 -0.3%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’758 1.9%  Bitcoin 70’695 -4.3%  Dollar 0.7903 -0.9%  Öl 63.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Sika41879292Zurich Insurance1107539Novartis1200526DocMorris4261528
Top News
Ausblick: Johnson Johnson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
Elon Musk fordert Rekordsumme: Microsoft-Aktie und OpenAI im Visier der Justiz
3M-Aktie verliert: Deutliche Ergebnissteigerung in 2025
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
Suche...

Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

24.31
CHF
-0.49
CHF
-1.97 %
17:29:52
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 19:46:45

Alstom Buy

Alstom
24.31 CHF -1.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Nachfrage-Dynamik sei stark gewesen, was sich im Schlussquartal fortzusetzen scheine, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstagabend vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Bahntechnikkonzern zudem bestätigt./ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:39 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.35 € 		Abst. Kursziel*:
-5.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.20%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten