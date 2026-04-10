Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen am 13. Mai würden zu einem wegweisenden Wendepunkt, ziele der neue Vorstandschef des Zugherstellers nämlich darauf ab, Vertrauen wieder aufzubauen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bestehe jedoch das Risiko von Projekt-Neubewertungen und möglicher Margenanpassungen. Der Analyst ist gleichwohl zuversichtlich, dass Alstom die Ziele für den freien Cashflow im Geschäftsjahr 2025/26 erreichen wird./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.28 €
|
Abst. Kursziel*:
33.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.91%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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