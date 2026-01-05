Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

24.26
CHF
-0.68
CHF
-2.73 %
13:30:17
BRXC
06.01.2026 11:31:57

Alstom Buy

Alstom
24.25 CHF -2.77%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie des Zugherstellers Alstom von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray betonte am Dienstag die starke Auftragsdynamik bei den Franzosen./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.10 € 		Abst. Kursziel*:
18.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.55%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

Analysen zu Alstom S.A.

11:31 Alstom Buy Deutsche Bank AG
05.01.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Alstom Kaufen DZ BANK
04.12.25 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
