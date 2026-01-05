Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
24.26CHF
-0.68CHF
-2.73 %
13:30:17
BRXC
06.01.2026 11:31:57
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktie des Zugherstellers Alstom von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray betonte am Dienstag die starke Auftragsdynamik bei den Franzosen./ajx/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.10 €
|
Abst. Kursziel*:
18.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.55%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alstom S.A.
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
