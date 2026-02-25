Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.02.2026 10:18:41

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Forderungen des in Medien als neuer Aktionär kolportierten Investoren Elliott Management könnten durchaus in die Realität umgesetzt werden, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dabei gehe es um Aktienrückkäufe, geringere Kosten und Maßnahmen im Beteiligungs-Portfolio des Börsen- und Finanzkonzerns./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

