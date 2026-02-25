London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Forderungen des in Medien als neuer Aktionär kolportierten Investoren Elliott Management könnten durchaus in die Realität umgesetzt werden, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dabei gehe es um Aktienrückkäufe, geringere Kosten und Maßnahmen im Beteiligungs-Portfolio des Börsen- und Finanzkonzerns./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
London Stock Exchange (LSE)
UBS AG
110.00 £
Buy
88.50 €
-
Buy
78.02 £
-
Michael Werner
-
