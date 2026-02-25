Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigen Kennziffern des Versicherers seien etwas enttäuschend gewesen, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Segmente Schaden & Unfall und Leben & Gesundheit hätten etwas schwächer abgeschnitten als angenommen. Positiv wertet der Experte die Solvabilitätsquote und die aufgestockten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
405.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
379.90 €
|
Abst. Kursziel*:
6.61%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
379.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.64%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
