26.02.2026 08:05:38

Allianz Sector Perform

Allianz
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigen Kennziffern des Versicherers seien etwas enttäuschend gewesen, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Segmente Schaden & Unfall und Leben & Gesundheit hätten etwas schwächer abgeschnitten als angenommen. Positiv wertet der Experte die Solvabilitätsquote und die aufgestockten Aktienrückkäufe./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
405.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
379.90 € 		Abst. Kursziel*:
6.61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
379.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.64%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

08:05 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Allianz Hold Deutsche Bank AG
11.02.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
