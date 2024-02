NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Allianz-Aktie nach Ankündigungen über ein Aktienrückkaufprogramm und eine geänderte Dividendenpolitik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der zweite Punkt komme überraschend, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er spiegele eine Verschiebung der Aufteilung der Ausschüttung wider, die stärker auf die ordentliche Dividende ausgerichtet sei. Die entsprechende Rendite für 2023 auf Basis der vorgeschlagenen Ausschüttung von 13,80 Euro werde damit 5,4 Prozent betragen und höher sein, als der Konsens erwarte. Hossain nannte dies "eine attraktive Basis"./ck/he;