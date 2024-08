ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" belassen. In absoluten Zahlen seien Investoren nicht mehr so stark im Versicherungssektor investiert wie noch zuvor, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte bezieht sich hierbei auf den sogenannten Crowding-Faktor, eine sich aus den Aktienbeständen von Investoren sowie aus Aktienpreis- und Volumina-Daten zusammensetzendes Maß. Die Allianz-Aktie habe in der Beliebtheit von Investoren zuletzt einen starken Sprung nach vorn gemacht./bek/tih;