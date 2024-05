Allianz 259.48 CHF 0.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien der Allianz mit einem Kursziel von 309 Euro auf "Buy" belassen. Der hohe operative Gewinn im ersten Quartal sollte sich als nachhaltig erweisen, und der Versicherer könnte hier im laufenden Jahr 16 Milliarden Euro erreichen, schrieb Analyst Michael Huttner am Mittwochabend im Rückblick auf die Zahlen. Damit würde der Konzern die eigene Planung sowie die Konsensschätzung übertreffen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2024 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.