Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Positive Gewinnrevisionen, zusätzliche Aktienrückkäufe und die Ankündigung eines neuen Dreijahresplans im Dezember könnten die Papiere des Versicherers weiter antreiben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn der Zeitpunkt dieser potenziellen Kurstreiber schwer vorherzusagen sei, dürfte es insgesamt genügend positive Nachrichten geben, damit die Markterwartung für das Betriebsergebnis in Richtung seiner Schätzung steige./la/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.