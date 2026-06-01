Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Neutral
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.86%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
56.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.82%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
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30.04.26
|Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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31.03.26
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|12:05
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|Goldman Sachs Group Inc.
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