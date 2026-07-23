Akzo Nobel 52.10 CHF -3.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsenserwartung erfüllt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Quartal des Lackeherstellers liege über den Erwartungen./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.