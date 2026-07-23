Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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23.07.2026 13:55:50
Akzo Nobel Hold
Akzo Nobel
52.10 CHF -3.48%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsenserwartung erfüllt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Quartal des Lackeherstellers liege über den Erwartungen./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57.24 €
|
Abst. Kursziel*:
4.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.84%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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