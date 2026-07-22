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Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909

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22.07.2026 10:46:15

Akzo Nobel Market-Perform

Akzo Nobel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Diese untermauerten den Status der Aktien als taktische Long-Position in diesem Quartal, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe die Konsensschätzung um eineinhalb Prozent übertroffen./rob/bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
60.00 €
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Market-Perform 		Kurs*:
57.78 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
57.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.64%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
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