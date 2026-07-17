Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. James Hooper erwartet mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal von Chemieunternehmen überwiegend solide Ergebnisse, wobei es nach den Eckdaten und der Prognoseerhöhung durch BASF kaum Überraschungen geben dürfte. In der am Freitag vorliegenden Branchenstudie rechnet der Experte lediglich mit weiteren Anhebungen der Prognosen seitens US-Industriegasunternehmen, und selbst diese dürften minimal ausfallen. Positiv blickt er derweil vor allem auf den Farbenkonzern Akzo Nobel, während die Markterwartungen an Air Liquide etwas zu hoch sein könnten./mis/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57.18 €
|
Abst. Kursziel*:
4.93%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
57.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.90%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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