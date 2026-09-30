September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Akzo Nobel-Aktie angepasst

Die Akzo Nobel-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.

1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 64,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,91 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 56,76 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 62,00 EUR 9,23 30.09.2026 Deutsche Bank AG 60,00 EUR 5,71 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 72,00 EUR 26,85 24.09.2026

Redaktion finanzen.ch