Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Akzo Nobel-Aktie angepasst
Die Akzo Nobel-Aktie wurde im September 2026 von 3 Analysten analysiert.
1 Experte empfiehlt die Aktie zum Kauf, 2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 64,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 7,91 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 56,76 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|62,00 EUR
|9,23
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|60,00 EUR
|5,71
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|72,00 EUR
|26,85
|24.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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