Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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31.08.2026 18:00:38
Akzo Nobel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Die Akzo Nobel-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
1 Analyst empfiehlt die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Akzo Nobel-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 1,08 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 61,92 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|71,00 EUR
|14,66
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|55,00 EUR
|-11,18
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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