Akzo Nobel-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August

Die Akzo Nobel-Aktie wurde im August 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

1 Analyst empfiehlt die Akzo Nobel-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt das Halten der Akzo Nobel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 63,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 1,08 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der Akzo Nobel-Aktie von 61,92 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 71,00 EUR 14,66 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 55,00 EUR -11,18 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch