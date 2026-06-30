Adtran Networks Aktie 498244 / DE0005103006
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30.06.2026 10:02:24
SDAX-Wert Adtran Networks SE-Aktie: So viel Dividende zahlt Adtran Networks SE an Anleger aus
Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Adtran Networks SE-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.
Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Titel Adtran Networks SE am 29.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0.52 EUR je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt.
Veränderung der Dividendenrendite
Der Adtran Networks SE-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 22.90 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Adtran Networks SE, demnach wird das Adtran Networks SE-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Adtran Networks SE-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Adtran Networks SE-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Adtran Networks SE weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.39 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 2.61 Prozent.
Reale Rendite vs. Adtran Networks SE-Aktienkurs
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Adtran Networks SE via XETRA 12.81 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 24.58 Prozent stärker zugelegt als der Adtran Networks SE-Kurs.
Dividendenausschüttungen in der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Deutsche Telekom) erweist sich Adtran Networks SE 2025 als nicht so gut wie die Branchenrivalen. Nicht nur die Dividende von Adtran Networks SE bleibt hinter der Konkurrenz zurück, auch bei der Dividendenrendite muss sich die Dividenden-Aktie geschlagen geben. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist Deutsche Telekom mit einer Dividendenauszahlung von 1.00 EUR und einer Dividendenrendite von 1.00 Prozent.
Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Adtran Networks SE
Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0.00 Prozent absinken.
Hauptdaten von Dividenden-Titel Adtran Networks SE
Adtran Networks SE ist ein SDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 1.181 Mrd. EUR. Adtran Networks SE besitzt aktuell ein KGV von 0.00. 2025 setzte Adtran Networks SE 481.750 Mio. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von -0.42 EUR.
Redaktion finanzen.ch
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