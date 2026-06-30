BCGE-Aktie im Blick: Genfer KB startet Vermögensverwaltungstochter als Synchrony Asset Management neu

Die Firma soll sich ausschliesslich um institutionelle Anlegerinnen und Anleger kümmern und über eine unabhängige Plattform sämtliche Vermögensverwaltungsaktivitäten der BCGE anbieten.

Für einen spezialisierten institutionellen Vermögensverwalter bestehe ein grosses Wachstumspotenzial, zeigt sich die BCGE in einer Mitteilung der BCGE vom Dienstag überzeugt. Die Synchrony Asset Management mit Sitz in Genf und einer Niederlassung in Zürich wird laut den Angaben rund 20 Mitarbeitende beschäftigen und ein Vermögen von fast 9 Milliarden Franken verwalten. Geleitet wird sie von Katia Coudray.

Die Synchrony Asset Management könne auf über 30 Jahre Erfahrung in der Indexverwaltung und im quantitativen Management zurückgreifen, heisst es weiter. Die Kundinnen und Kunden könnten zudem von dem bestehenden Know-how im High-Conviction-Management von Schweizer Aktien und im Anleihenmanagement profitieren.

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Genf (awp)