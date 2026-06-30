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Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350

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Grosses Wachstumspotenzial 30.06.2026 10:06:36

BCGE-Aktie im Blick: Genfer KB startet Vermögensverwaltungstochter als Synchrony Asset Management neu

BCGE-Aktie im Blick: Genfer KB startet Vermögensverwaltungstochter als Synchrony Asset Management neu

Die Genfer Kantonalbank (BCGE) richtet ihre Vermögensverwaltungstochter Loyal Finance unter dem Namen Synchrony Asset Management neu aus.

Banque Cantonale de Geneve
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Die Firma soll sich ausschliesslich um institutionelle Anlegerinnen und Anleger kümmern und über eine unabhängige Plattform sämtliche Vermögensverwaltungsaktivitäten der BCGE anbieten.

Für einen spezialisierten institutionellen Vermögensverwalter bestehe ein grosses Wachstumspotenzial, zeigt sich die BCGE in einer Mitteilung der BCGE vom Dienstag überzeugt. Die Synchrony Asset Management mit Sitz in Genf und einer Niederlassung in Zürich wird laut den Angaben rund 20 Mitarbeitende beschäftigen und ein Vermögen von fast 9 Milliarden Franken verwalten. Geleitet wird sie von Katia Coudray.

Die Synchrony Asset Management könne auf über 30 Jahre Erfahrung in der Indexverwaltung und im quantitativen Management zurückgreifen, heisst es weiter. Die Kundinnen und Kunden könnten zudem von dem bestehenden Know-how im High-Conviction-Management von Schweizer Aktien und im Anleihenmanagement profitieren.

tp/ys

Genf (awp)

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Bildquelle: BCGE - Greg Dufeil
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