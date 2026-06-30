Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Grosses Wachstumspotenzial
|
30.06.2026 10:06:36
BCGE-Aktie im Blick: Genfer KB startet Vermögensverwaltungstochter als Synchrony Asset Management neu
Die Genfer Kantonalbank (BCGE) richtet ihre Vermögensverwaltungstochter Loyal Finance unter dem Namen Synchrony Asset Management neu aus.
Für einen spezialisierten institutionellen Vermögensverwalter bestehe ein grosses Wachstumspotenzial, zeigt sich die BCGE in einer Mitteilung der BCGE vom Dienstag überzeugt. Die Synchrony Asset Management mit Sitz in Genf und einer Niederlassung in Zürich wird laut den Angaben rund 20 Mitarbeitende beschäftigen und ein Vermögen von fast 9 Milliarden Franken verwalten. Geleitet wird sie von Katia Coudray.
Die Synchrony Asset Management könne auf über 30 Jahre Erfahrung in der Indexverwaltung und im quantitativen Management zurückgreifen, heisst es weiter. Die Kundinnen und Kunden könnten zudem von dem bestehenden Know-how im High-Conviction-Management von Schweizer Aktien und im Anleihenmanagement profitieren.
tp/ys
Genf (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!