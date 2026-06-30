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Dividenden-Beschluss 30.06.2026 10:02:24

SDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Nagarro SE-Aktionäre

SDAX-Wert Nagarro SE-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Nagarro SE-Aktionäre

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Nagarro
74.65 EUR -1.19%
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Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Papier Nagarro SE am 29.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1.00 EUR je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von Nagarro SE umfasst 12.64 Mio. EUR.

Entwicklung der Nagarro SE-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte das Nagarro SE-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 75.90 EUR. Der Dividendenabschlag auf die Nagarro SE-Aktie erfolgt am 30.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Nagarro SE-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1.31 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.26 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Im Zeitraum von 5 Jahren verringerte sich der Kurs von Nagarro SE via XETRA um 26.67 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -24.18 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Nagarro SE-Kurs.

Nagarro SE-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Verringerung der Dividende auf 0.95 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.26 Prozent fallen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Nagarro SE

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens Nagarro SE steht aktuell bei 500.487 Mio. EUR. Dividenden-Aktie Nagarro SE verfügt über ein KGV von aktuell 24.72. 2025 setzte Nagarro SE 999.300 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 3.08 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nagarro,nagarro
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