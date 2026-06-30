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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

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Entwarnung 30.06.2026 10:16:40

HENSOLDT-Prognose bleibt nach Aus des F126-Programms stabil - Aktie dennoch schwächer

HENSOLDT-Prognose bleibt nach Aus des F126-Programms stabil - Aktie dennoch schwächer

HENSOLDT prüft die Auswirkungen des Aus beim Fregattenprogramm F126, sieht aber "auf Basis der derzeit vorliegenden Informationen (...) keine Auswirkungen auf die kurz- oder mittelfristige Prognose".

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Dies teilte der Rüstungskonzern mit, der im MDAX und TecDAX notiert ist.

Das Verteidigungsministerium habe entschieden, das Fregattenprogramm F126 nicht weiterzuverfolgen und stattdessen - vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages - die Beschaffung von Fregatten des Typs MEKO A-200 anzustreben. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr habe die Unterauftragnehmer des Projekts entsprechend informiert.

HENSOLDT liefert nach eigener Aussage für F126 das Marineüberwachungsradar TRS-4D. HENSOLDT prüfe derzeit die konkreten Auswirkungen der Beendigung des Projekts auf den eigenen Lieferumfang und die vertragliche Abwicklung. HENSOLDTs Gesamtauftragswert im F126-Programm liege "bei gut 200 Millionen Euro". Davon sei bereits mehr als ein Drittel als Umsatz realisiert worden, im laufenden Geschäftsjahr noch Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich vorgesehen.

Das Marineüberwachungsradargerät TRS-4D basiere auf einer etablierten Produktfamilie und sei kein ausschliesslich für F126 entwickeltes Einzelprodukt. Die Radare der TRS-4D-Familie seien bereits auf Schiffen der Deutschen Marine im Einsatz, unter anderem auf der Fregatte F125 sowie der Korvette K130. Auch international werde die Technologie etwa für die brasilianischen Tamandaré-Fregatten verwendet.

HENSOLDT werde das weitere Vorgehen eng mit seinem Vertragspartner Thales Netherlands abstimmen, bis die vertraglichen nächsten Schritte geklärt seien. Der Konzern stehe bereit, "auch künftig eine tragende Rolle bei der Modernisierung der Deutschen Marine zu übernehmen" und stehe dazu im engen Austausch mit Werften und Kunden.

Die HENSOLDT-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,84 Prozent tiefer bei 66,32 Euro.

DJG/uxd/brb

DOW JONES


Bildquelle: HENSOLDT
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