Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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Akzo Nobel Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Vergleich zum Vorjahresquartal um neun Prozent gesunken sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einem Ausblick am Dienstag. Gründe seien geringere Volumina des Chemiekonzerns sowie widrige Währungseffekte./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49.57 €
|
Abst. Kursziel*:
10.95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.27%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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