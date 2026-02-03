Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
51.31CHF
-3.17CHF
-5.82 %
10:09:37
BRXC
03.02.2026 08:16:01
Akzo Nobel Buy
Akzo Nobel
51.31 CHF -5.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Georgina Fraser am Dienstag. Der Ausblick der Niederländer auf 2026 klinge vernünftig, hänge aber von einer Erholung im zweiten Halbjahr ab./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:07 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
57.40 €
Abst. Kursziel*:
25.44%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
56.18 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.16%
Analyst Name::
Georgina Fraser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.
02.02.26
|Ausblick: Akzo Nobel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Akzo Nobel-Aktie ein (finanzen.net)
19.01.26
|Erste Schätzungen: Akzo Nobel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Akzo Nobel-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
30.11.25
|Akzo Nobel-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November (finanzen.net)
18.11.25
|Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
18.11.25
|Dulux-Hersteller Akzo Nobel fusioniert mit Autolack-Spezialist Axalta (AWP)
21.10.25
|Ausblick: Akzo Nobel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Akzo Nobel N.V.
|08:16
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:44
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Akzo Nobel N.V.
|51.89
|-4.76%
