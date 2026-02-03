Akzo Nobel 51.31 CHF -5.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Akzo Nobel mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Georgina Fraser am Dienstag. Der Ausblick der Niederländer auf 2026 klinge vernünftig, hänge aber von einer Erholung im zweiten Halbjahr ab./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:07 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



