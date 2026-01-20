AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 15 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Schlüsselfaktor für die positive Marktstimmung sei die Erwartung, dass der Halbleiterindustrie-Zulieferer erheblich vom Trend zu KI-gestützten Rechenzentren profitieren werde, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Einschätzung halte er langfristig für gerechtfertigt, erwarte aber nicht, dass sich diese positiven Effekte vor dem zweiten Halbjahr 2026 einstellten./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18.93 €
|
Abst. Kursziel*:
5.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.37%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Analysen zu AIXTRON SE
|10:01
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|17.44
|-0.60%
