AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

18.23
CHF
-0.31
CHF
-1.67 %
12.01.2026
SWX
13.01.2026 08:15:05

AIXTRON SE Hold

AIXTRON
18.53 CHF -0.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 17,50 auf 18,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anleger im europäischen Halbleitersektor sollten sich 2026 auf einen holprigen Ritt einstellen, schrieb Janardan Menon in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Bewertungen hätten zugelegt und die Erwartungen seien hoch. Daher seien Enttäuschungen möglich, da die Nachfrage abseits von KI träge sei. Daher sei eine genaue Titelauswahl wichtig. Seine Favoriten sind Infineon, Suss und Nokia./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
18.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19.80 € 		Abst. Kursziel*:
-8.08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.77%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse