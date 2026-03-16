CAC 40 aktuell: CAC 40 am Montagnachmittag im Plus

Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.37 Prozent fester bei 7’940.72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.338 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.120 Prozent fester bei 7’921.02 Punkten in den Handel, nach 7’911.53 Punkten am Vortag.

Bei 7’856.61 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’965.69 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’316.50 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 16.12.2025, den Wert von 8’106.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der CAC 40 mit 8’028.28 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3.11 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8’642.23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’768.11 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 359’552 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 235.140 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.28 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch