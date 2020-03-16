Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv, dass der Flugzeugbauer sein Raumfahrtgeschäft mit dem von Leonardo und Thales zusammenlegt und künftig 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen hält. Der Schwerpunkt werde darauf liegen, die europäische Führungsrolle im Weltraumbereich zu beschleunigen, schrieb er./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
207.55 €
Abst. Kursziel*:
6.00%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
207.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.18%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
