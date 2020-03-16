Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’557 -0.5%  SPI 17’326 -0.2%  Dow 46’718 0.3%  DAX 24’208 0.2%  Euro 0.9236 0.0%  EStoxx50 5’668 0.5%  Gold 4’137 1.0%  Bitcoin 87’932 2.6%  Dollar 0.7957 0.0%  Öl 66.1 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Newmont zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Porsche AG veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ricardo Salinas bullish: Bitcoin soll laut Milliardär auf 1,5 Millionen Dollar steigen
Fondsmanager schlagen Alarm: Ist der KI-Hype rund um die NVIDIA-Aktie schon zur Blase geworden?
Kühne+Nagel-Aktie dennoch in Grün: Umsatz- und Gewinnrückgang in Q3 - Ziele gesenkt und Sparmassnahmen eingeleitet
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-66.94
CHF
-48.75 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 17:05:46

Airbus SE Outperform

Airbus
191.58 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv, dass der Flugzeugbauer sein Raumfahrtgeschäft mit dem von Leonardo und Thales zusammenlegt und künftig 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen hält. Der Schwerpunkt werde darauf liegen, die europäische Führungsrolle im Weltraumbereich zu beschleunigen, schrieb er./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 10:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
207.55 € 		Abst. Kursziel*:
6.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
207.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.18%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten