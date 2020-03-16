NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Ken Herbert wertete es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv, dass der Flugzeugbauer sein Raumfahrtgeschäft mit dem von Leonardo und Thales zusammenlegt und künftig 35 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen hält. Der Schwerpunkt werde darauf liegen, die europäische Führungsrolle im Weltraumbereich zu beschleunigen, schrieb er./rob/tih/edh;