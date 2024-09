LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 176 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognose für die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen in den Jahren 2025 und 2026 um rund 2 Prozent. Entsprechend senkte sie ihre Gewinnprognose für den Flugzeugbauer./ck/gl;