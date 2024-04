FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen fürs erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Der operative Gewinn des Flugzeugbauers dürfte stabil geblieben sein, der freie Finanzmittelfluss (FCF) aber unter Druck gestanden haben, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. So stünden Hochlaufkosten für die Produktion dem Absatzrückenwind gegenüber./mis/ngu;