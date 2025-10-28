Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
160.32CHF
-0.72CHF
-0.45 %
10:20:45
BRXC
29.10.2025 09:11:26
Air Liquide Outperform
Air Liquide
160.32 CHF -0.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 198 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht sei typisch solide gewesen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Möglicherweise ziehe das Wachstum des Industriegasekonzerns nun an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
199.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
173.30 €
|
Abst. Kursziel*:
14.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
173.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.94%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse