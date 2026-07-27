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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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28.07.2026 10:21:41

Air Liquide Buy

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Das Wachstum des Industriegaseherstellers sei im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe weiter zugelegt./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
172.00 € 		Abst. Kursziel*:
18.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
173.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.55%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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10:21 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
09.07.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
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