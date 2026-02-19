Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

159.02
CHF
6.30
CHF
4.13 %
13:24:36
BRXC
20.02.2026 11:02:17

Air Liquide Buy

Air Liquide
159.04 CHF 4.14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der Konsensschätzung. Zudem gehe Air Liquide weiter von einer Verbesserung der Ebit-Margen um jeweils einen Prozentpunkt 2026 und 2027 aus, schrieb er am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
173.58 € 		Abst. Kursziel*:
15.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
Analyst Name::
Geoff Haire 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Analysen zu Air Liquide S.A.

11:02 Air Liquide Buy UBS AG
10:59 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08:50 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:36 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
