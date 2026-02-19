Air Liquide 159.04 CHF 4.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der Konsensschätzung. Zudem gehe Air Liquide weiter von einer Verbesserung der Ebit-Margen um jeweils einen Prozentpunkt 2026 und 2027 aus, schrieb er am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





