Air Liquide Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der Konsensschätzung. Zudem gehe Air Liquide weiter von einer Verbesserung der Ebit-Margen um jeweils einen Prozentpunkt 2026 und 2027 aus, schrieb er am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173.58 €
|
Abst. Kursziel*:
15.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.81%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
