AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe mit ihren Resultaten für das vierte Quartal ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zum Start in das neue Jahr gebe es aber etwas Gegenwind./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
13.27 €
Abst. Kursziel*:
-13.31%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
12.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
-8.07%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
09:18
|Air France-KLM says US travel ‘improving’ (Financial Times)
18.02.26
|Ausblick: AIR France-KLM legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
13.02.26
|Air France-KLM warns EU climate rules would halve Asia flights (Financial Times)
04.02.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
31.01.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
15.01.26
|EuGH-Urteil zu Flugausfall: Airline muss auch Provision erstatten - AIR France-KLM-Aktie im Plus (AWP)
31.12.25
|Dezember 2025: So schätzen Experten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
|Analysten sehen für AIR France-KLM-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|09:48
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:32
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09:04
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.01.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
