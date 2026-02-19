Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’832 0.2%  SPI 19’049 0.1%  Dow 49’663 0.3%  DAX 25’069 -0.8%  Euro 0.9122 0.1%  EStoxx50 6’062 -0.7%  Gold 4’989 0.2%  Bitcoin 51’681 0.6%  Dollar 0.7730 0.0%  Öl 71.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SNB-Aktie gefragt: Nationalbank definiert Rahmen für Erweiterte Liquiditätsfazilität
Avolta-Aktie tiefer: Expansion mit neuen Gastronomie-Standorten in Florenz und Verona
Rheinmetall-Aktie fester: Gemeinschaftsunternehmen Nitrochemie investiert Millionen in Standort Wimmis
BioVersys-Aktie freundlich: Phase-IIa-Daten zu Tuberkulose-Medikament in Fachjournal veröffentlicht
Zurich-Aktie dennoch schwächer: Versicherer schraubt Gewinn weiter in die Höhe
Suche...

AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.29
CHF
0.75
CHF
7.15 %
11:14:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 09:48:20

AIR France-KLM Sector Perform

AIR France-KLM
11.29 CHF 7.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Fluggesellschaft habe mit ihren Resultaten für das vierte Quartal ergebnisseitig die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Zum Start in das neue Jahr gebe es aber etwas Gegenwind./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 02:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
13.27 € 		Abst. Kursziel*:
-13.31%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
12.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.07%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIR France-KLM

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AIR France-KLM

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:48 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
09:32 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
09:04 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:40 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen