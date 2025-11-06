NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber dennoch, dass die Ergebnisse insgesamt "ok" sind. Die Ticketpreise entwickelten sich schwach, aber besser sehe es auf der Kostenseite aus./rob/tih/mis;