AIR France-KLM Aktie
9.53CHF
-1.37CHF
-12.53 %
12:46:52
BRXC
06.11.2025 10:59:37
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
9.52 CHF -12.53%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber dennoch, dass die Ergebnisse insgesamt "ok" sind. Die Ticketpreise entwickelten sich schwach, aber besser sehe es auf der Kostenseite aus./rob/tih/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
