AIR France-KLM Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.41 € 		Abst. Kursziel*:
-29.92%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30.16%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

