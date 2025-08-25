AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
14.10CHF
0.60CHF
4.46 %
25.08.2025
BRXC
02.10.2025 07:21:45
AIR France-KLM Neutral
AIR France-KLM
14.10 CHF 4.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers bleibt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar selektiv bei den europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. Die Airline-Holding IAG ist sein klarer Favorit./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
11.41 €
Abst. Kursziel*:
-29.92%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
11.46 €
Abst. Kursziel aktuell:
-30.16%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
