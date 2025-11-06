AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
9.15CHF
-0.17CHF
-1.77 %
11:45:40
BRXC
07.11.2025 09:45:01
AIR France-KLM Market-Perform
AIR France-KLM
9.15 CHF -1.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Kurseinbruch infolge der Zahlen für das dritte Quartal erscheine übertrieben, denn die Fluggesellschaft habe sich eigentlich recht gut entwickelt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
10.02 €
Abst. Kursziel*:
14.77%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
9.83 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.01%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIR France-KLM
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
31.10.25