Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Ergebnis (EBit) der Fluggesellschaft habe wegen höherer Abschreibungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die übrigen Zahlen umrahmten aber den Analystenkonsens./tih/ag;

