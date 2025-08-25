AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
11.42 €
|
Abst. Kursziel*:
5.08%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.56%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.08.25
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.25
|AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
31.07.25
|Air Europa: Air France-KLM steigt aus, Lufthansa zögert - Aktien höher (AWP)
|
30.07.25
|Ausblick: AIR France-KLM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Portugal: Airline TAP soll privatisiert werden - Lufthansa und Air France-KLM interessiert (Spiegel Online)
|
04.07.25
|Air France-KLM-Aktie in Grün: Air France-KLM stockt bei SAS auf (AWP)
Analysen zu AIR France-KLM
|13:54
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|14.10
|4.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|13:55
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|13:54
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight