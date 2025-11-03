AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
9.06CHF
-0.26CHF
-2.76 %
13:06:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 11:17:01
AIR France-KLM Hold
AIR France-KLM
9.06 CHF -2.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Fluggesellschaft in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "ein durchwachsenes Quartal in einem herausfordernden Umfeld"./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.77 €
|
Abst. Kursziel*:
12.54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.20%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
