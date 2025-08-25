AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
AIR France-KLM Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12 auf 11 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der zuletzt schwachen Beschäftigungsdaten aus vielen Industrieländern halte er es für ratsam, für den gesamten Transportsektor Vorsicht walten zu lassen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er einen selektiven Investmentansatz und sucht nach Werten mit relativer Outperformance./edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Hold
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.33%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
