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Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037

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13.04.2026 11:22:07

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

Ahold Delhaize
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die stetige Entwicklung der Supermarktkette untermauere die Neubewertung der Aktien, schrieb Sreedhar Mahamkali am Freitag./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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1.45%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
41.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.30%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
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11:22 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
10.04.26 Ahold Delhaize Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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