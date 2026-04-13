Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
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1.28 %
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SWX
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13.04.2026 11:22:07
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Ahold Delhaize
38.29 CHF 1.38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die stetige Entwicklung der Supermarktkette untermauere die Neubewertung der Aktien, schrieb Sreedhar Mahamkali am Freitag./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41.40 €
|
Abst. Kursziel*:
1.45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
41.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.30%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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