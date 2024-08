ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der niederländisch-belgische Einzelhändler habe in allen Absatzregionen gut abgeschnitten, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auf dem US-Markt habe das Unternehmen profitabler agiert als angenommen./bek/mis;