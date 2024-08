NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Supermarktkette habe durch die Bank besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst William Woods in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/jha/;