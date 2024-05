NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einem Investorentag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe nahezu all seine Wünsche erfüllt, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele wirkten vernünftig und das US-Geschäft werde zuversichtlicher beurteilt./tih/edh;